2018-01-16T12:25:54+03:00
Политика

Боевики нарушили режим перемирия в сирийских провинциях Алеппо и Латакии

Гуманитарная помощь была оказана жителям населенного пункта Телль-Гехаб
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по вопросам, связанным с нарушениями режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях Алеппо и Латакия. Как отмечают эксперты, беспорядочные выстрелы были зафиксированы в регионах, которые находятся под контролем боевиков террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация запрещена на территории Российской Федерации).

В течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии осуществил контроль прохождения гуманитарного конвоя ООН. Помощь была оказана жителям населенного пункта Телль-Гехаб провинции Деръа. Местному населению доставили 123 тонны продовольствия и хозяйственных принадлежностей, передает сайт телеканала «Звезда».

Помимо этого за минувшие сутки было подписано соглашение о присоединении населенного пункта Деббабия провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий.

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