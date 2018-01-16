У России в следующем сезоне будет свой гонщик в "Формуле-1". Им стал Сергей Сироткин в "Уильямсе"

16 Янв. 2018 2018-01-16T14:32:29+03:00

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22-летний россиянин Сергей Сироткин будет выступать в следующем сезоне за команду "Формулы-1" - "Уильямс". Во вторник, 16 января, сообщение об этом распространила пресс-служба "конюшни". Напарником Сироткина станет британец Лэнс Стролл.

Сироткин подписал контракт с командой сроком на один год. Свою гоночную карьеру он начал в 2008 году, а в последнем сезоне был резервным, то есть тест-пилотом, команды "Рено".

В главных автогонках мира, таким образом, у России на следущий сезон будет свой представитель. Ранее С 2010 по 2012 годы в "Рено", "Катерхэм" и "Лотус Рено" выступал Виталий Петров. С 2014 по 2017 годы за "Торо Россо" и "Ред Булл" выступал Даниил Квят. С ним в конце прошлого года не стали продлевать контракт.