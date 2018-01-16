Песков сообщил о реакции Киева на предложение передать военную технику из Крыма

16 Янв. 2018 2018-01-16T15:01:55+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии субстантивной реакции Киева на предложение Владимира Путина передать Украине военную технику, оставшуюся в Крыму.

"Мы слышали ряд публичных заявлений, которые были сделаны из Киева, но о какой-то субстантивной реакции мне неизвестно", - сказал Песков журналистам.

Напомним, 11 января на встрече с главными редакторами российских СМИ и руководителями информационных агентств в «Комсомольской правде» президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы вернуть Киеву военную технику, оставшуюся в Крыму, хоть ее состояние и оставляет желать лучшего.

По словам главы государства, могут быть возвращены десятки кораблей и боевых самолетов. Российский лидер отметил, что украинские военные могли забрать свои корабли в Одессу. Кроме того, они могут поучаствовать в утилизации украинских боеприпасов. Путин подчеркнул, что по мнению российских специалистов эти боеприпасы не подлежат транспортировке, а подлежат уничтожению.