2018-01-16T15:45:08+03:00
Общество

Адвокат Серебренникова сообщил об обналичивании выделенных на «Платформу» 130 млн рублей

По словам Дмитрия Харитонова, средства обналичила бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева обниличила, но затем вернула их в кассу [видеотрансляция]
Екатерина БОЛГОВА
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Режиссер Кирилл СеребренниковРежиссер Кирилл СеребренниковФото: REUTERS
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Адвокат художественного руководителя столичного театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов сообщил, что экс-главбух «Седьмой студии» Нина Масляева обналичила выделенные государством на реализацию проекта «Платформа» денежные средства в размере более 130 млн рублей.

"Бывший главбух студии Масляева обналичила 130 млн рублей, но вернула их в кассу студии. Все эти средства тратились на осуществление проекта "Платформа", - сказал Харитонов в Басманном суде, передает спецкор «Комсомольской правды».

Он отметил, что в обналичивании денег также участвовала продюсер студии Екатерина Воронова, которая находится сейчас в розыске.

"Но обналичивание средств не равнозначно их хищению - они тратились на осуществление театрального проекта "Платформа", - подчеркнул адвокат.

Сам же Серебренников заявил, что Масляева имеет судимость по экономической статье. "Деятельность Масляевой была нарушением в бухгалтерии. Это можно оценивать по-разному, но не как хищение руководством студии", - сказал режиссер.

Суд решает вопрос о продлении домашнего ареста режиссеру Серебренникову: прямая трансляция.

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