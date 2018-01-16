Адвокат Серебренникова сообщил об обналичивании выделенных на «Платформу» 130 млн рублей
Адвокат художественного руководителя столичного театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов сообщил, что экс-главбух «Седьмой студии» Нина Масляева обналичила выделенные государством на реализацию проекта «Платформа» денежные средства в размере более 130 млн рублей.
"Бывший главбух студии Масляева обналичила 130 млн рублей, но вернула их в кассу студии. Все эти средства тратились на осуществление проекта "Платформа", - сказал Харитонов в Басманном суде, передает спецкор «Комсомольской правды».
Он отметил, что в обналичивании денег также участвовала продюсер студии Екатерина Воронова, которая находится сейчас в розыске.
"Но обналичивание средств не равнозначно их хищению - они тратились на осуществление театрального проекта "Платформа", - подчеркнул адвокат.
Сам же Серебренников заявил, что Масляева имеет судимость по экономической статье. "Деятельность Масляевой была нарушением в бухгалтерии. Это можно оценивать по-разному, но не как хищение руководством студии", - сказал режиссер.
Суд решает вопрос о продлении домашнего ареста режиссеру Серебренникову: прямая трансляция.
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