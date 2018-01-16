Посол США в РФ сообщил о подготовке встречи Тиллерсона и Лаврова

16 Янв. 2018 2018-01-16T15:41:23+03:00

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Москва и Вашингтон работают над организацией личной встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщил посол США в России Джон Хантсман.

«Лавров и Тиллерсон поддерживают регулярный контакт. По поводу личной встречи, я не уверен, но знаю, что над ее организацией работают», - заявил дипломат, отметив, что, к сожалению, пока не может анонсировать какие-либо детали.

В интервью РИА Новости Хантсман выразил надежду, что в ходе личной встречи главы внешнеполитических ведомств смогут обсудить «вопросы, имеющие первостепенное значение — Сирию и КНДР».

Ранее в Вашингтоне состоялись переговоры между послом РФ в США Анатолием Антоновы и Хантсманом, который вернулся в американскую столицу для регулярных консультаций. По словам российского дипредставителя, в ходе беседы были подняты вопросы возобновления постоянных контактов между странами, в частности, встреч в формате «2+2» (с участием глав дипломатических и оборонных ведомств).