2018-01-16T15:41:23+03:00
Политика

Посол США в РФ сообщил о подготовке встречи Тиллерсона и Лаврова

Джон Хантсман отметил, что главы дипломатических ведомств двух стран поддерживают постоянный контакт
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Посол США в РФ Джон ХантсманПосол США в РФ Джон ХантсманФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Москва и Вашингтон работают над организацией личной встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщил посол США в России Джон Хантсман.

«Лавров и Тиллерсон поддерживают регулярный контакт. По поводу личной встречи, я не уверен, но знаю, что над ее организацией работают», - заявил дипломат, отметив, что, к сожалению, пока не может анонсировать какие-либо детали.

В интервью РИА Новости Хантсман выразил надежду, что в ходе личной встречи главы внешнеполитических ведомств смогут обсудить «вопросы, имеющие первостепенное значение — Сирию и КНДР».

Ранее в Вашингтоне состоялись переговоры между послом РФ в США Анатолием Антоновы и Хантсманом, который вернулся в американскую столицу для регулярных консультаций. По словам российского дипредставителя, в ходе беседы были подняты вопросы возобновления постоянных контактов между странами, в частности, встреч в формате «2+2» (с участием глав дипломатических и оборонных ведомств).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Порошенко обвинил Россию в желании уничтожить украинское государство
«ВКонтакте» и «Яндекс» после запрета остались на Украине популярными ресурсами
Поклонская ответила ГПУ на приглашение приехать на допрос в Киев
Всемирный банк грозит оставить Украину без кредита в $800 млн
ЕС назвал сумму выделенных Украине средств за последние три года
Минздрав рассказал о существенном снижении смертности россиян в 2017 году
Трамп пожелал, чтобы мигранты приезжали в США «отовсюду»
Выборы-2018: Участие в президентской гонке продолжают 17 кандидатов
СМИ: Спецпрокурор США вызвал для дачи показаний экс-советника Трампа Сивена Бэннона
Тиллерсон: Мировое сообщество никогда не признает КНДР ядерной державой
СМИ: Украинская прокуратура рассмотрит заявление Поклонской в общем порядке
Правительство Андрея Бабиша не получило одобрения от парламента Чехии
Глава Минпроторга: Автомобили семейства «Кортеж» поступят в розничную продажу в 2019 году
Представитель Роналду будет подыскивать футболисту новый клуб
Верховная Рада перенесла рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса на 18 января
СМИ: Новый глава МИД Польши намерен уволить из ведомства выпускников российских вузов
Минфин предложил отменить ограничения на движение средств на зарубежных счетах россиян
В МИДе РФ осудили как "подлый акт" убийство сербского политика Ивановича
Силуанов: Закон о налоговой амнистии позволит списать долги граждан на 41 млрд рублей
Басманный суд продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову
За голову убийцы сербского политика полиция Косово назначила щедрую награду