У берегов Японии обнаружена лодка с телами семи граждан КНДР

16 Янв. 2018 2018-01-16T15:48:12+03:00

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К берегам японского города Канадзава прибило деревянную 16-метровую лодку с телами семи человек, многие из которых уже полностью сгнили.

Значки с изображениями северокорейских лидеров Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, обнаруженные на одежде погибших, позволяют судить, что эти люди являлись гражданами КНДР. О том же свидетельствует и найденная среди обломков упаковка сигарет с надписями на хангыле.

Как сообщили в полиции, недалеко от места инцидента было обнаружено еще одно тело. Вскрытие показало, что мужчине было от 30 до 50 лет, и он умер в сентябре прошлого года.

По данным агентства Киодо, в настоящий момент правоохранители проверяют наличие связи между телами в лодке и последней находкой, а также выясняют причины трагедии. По мнению властей, в суровых зимних условиях судно могло просто перевернуться.

Только в прошлом году к берегам Японии прибило 104 лодки. В большинстве случаев это рыболовецкие лодки из КНДР, которые попали в шторм или столкнулись с неполадками в двигателе.