16 Янв. 2018 2018-01-16T15:56:02+03:00

В МИД Ирана предостерегли США от создания курдских пограничных отрядов в Сирии Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

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Планы возглавляемой США коалиции создать на северо-востоке Сирии пограничные отряды из местных курдов являются неприкрытым вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Ирана.

«Заявление об организации новых пограничных сил безопасности США в Сирии является открытым вмешательством во внутренние дела этой страны и причиной усиления кризиса», - сообщил официальный представитель ведомства Бахрам Касеми.

Ранее американская коалиция объявила о начале подготовки отрядов пограничной безопасности из ветеранов «Сирийских демократических сил», которые преимущественно состоят из бойцов курдского ополчения. Предполагается, что новая структура займется охраной сирийской границы с Турцией, Ираком, а также установит контроль над территорией по течению Евфрата.

С резкой критикой инициативы выступила Турция, которая считает ополчение сирийских курдов террористической организацией и грозит провести против него военную операцию.