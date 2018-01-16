Президент Сербии назвал терактом убийство Оливера Ивановича в Косово

16 Янв. 2018 2018-01-16T16:06:18+03:00

Во вторник политика застрелили у входа в здание его партии "Свобода, демократия, правда"

Изменить размер текста: A A

Президент Сербии Александр Вучич расценил убийство лидера партии "Свобода, демократия, правда" Оливера Ивановича как террористический акт. Такое заявление глава государства сделал после экстренного заседания Совета безопасности страны.

"Нападение на Оливера Ивановича - это, во-первых, нападение на сербский народ на севере Косова и Метохии. Во-вторых, это нападение на Сербию в целом", - сказал Вучич.

Он также призвал специальную миссию Евросоюза (EULEX) допустить Белград к участию в расследовании убийства политика, передает издание Blic.

Напомним, что во вторник Ивановича застрелили у входа в здание собственной партии в Косовска-Митровице. Сообщается, что из проезжавшей мимо машины раздалось не менее пяти выстрелов, от которых политик скончался на месте. Местные правоохранители оцепили территорию и ищут убийц, но пока безуспешно.

Между тем, ранее ООН, ЕС и ОБСЕ в Косове уже осудили данный инцидент и потребовали проведения скорейшего расследования.