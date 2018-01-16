2018-01-16T16:06:18+03:00
Происшествия

Президент Сербии назвал терактом убийство Оливера Ивановича в Косово

Во вторник политика застрелили у входа в здание его партии "Свобода, демократия, правда"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Оливер ИвановичОливер ИвановичФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Сербии Александр Вучич расценил убийство лидера партии "Свобода, демократия, правда" Оливера Ивановича как террористический акт. Такое заявление глава государства сделал после экстренного заседания Совета безопасности страны.

"Нападение на Оливера Ивановича - это, во-первых, нападение на сербский народ на севере Косова и Метохии. Во-вторых, это нападение на Сербию в целом", - сказал Вучич.

Он также призвал специальную миссию Евросоюза (EULEX) допустить Белград к участию в расследовании убийства политика, передает издание Blic.

Напомним, что во вторник Ивановича застрелили у входа в здание собственной партии в Косовска-Митровице. Сообщается, что из проезжавшей мимо машины раздалось не менее пяти выстрелов, от которых политик скончался на месте. Местные правоохранители оцепили территорию и ищут убийц, но пока безуспешно.

Между тем, ранее ООН, ЕС и ОБСЕ в Косове уже осудили данный инцидент и потребовали проведения скорейшего расследования.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Порошенко обвинил Россию в желании уничтожить украинское государство
«ВКонтакте» и «Яндекс» после запрета остались на Украине популярными ресурсами
Поклонская ответила ГПУ на приглашение приехать на допрос в Киев
Всемирный банк грозит оставить Украину без кредита в $800 млн
ЕС назвал сумму выделенных Украине средств за последние три года
Минздрав рассказал о существенном снижении смертности россиян в 2017 году
Трамп пожелал, чтобы мигранты приезжали в США «отовсюду»
Выборы-2018: Участие в президентской гонке продолжают 17 кандидатов
СМИ: Спецпрокурор США вызвал для дачи показаний экс-советника Трампа Сивена Бэннона
Тиллерсон: Мировое сообщество никогда не признает КНДР ядерной державой
СМИ: Украинская прокуратура рассмотрит заявление Поклонской в общем порядке
Правительство Андрея Бабиша не получило одобрения от парламента Чехии
Глава Минпроторга: Автомобили семейства «Кортеж» поступят в розничную продажу в 2019 году
Представитель Роналду будет подыскивать футболисту новый клуб
Верховная Рада перенесла рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса на 18 января
СМИ: Новый глава МИД Польши намерен уволить из ведомства выпускников российских вузов
Минфин предложил отменить ограничения на движение средств на зарубежных счетах россиян
В МИДе РФ осудили как "подлый акт" убийство сербского политика Ивановича
Силуанов: Закон о налоговой амнистии позволит списать долги граждан на 41 млрд рублей
Басманный суд продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову
За голову убийцы сербского политика полиция Косово назначила щедрую награду