Правительство готовит предложения по перенастройке налоговой системы

16 Янв. 2018 2018-01-16T16:10:42+03:00

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Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство предложит перенастроить налоговую систему страны. Он отметил, что кабмин изучает "различные варианты", среди которых - введение льгот для людей с невысоким доходом.

"Чтобы не было такого, когда люди с большим достатком пользуются преференциальными режимами в условиях, когда люди с небольшими доходами не получают доступа к тем или иным льготам", — сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

Он подчеркнул, что возможные изменения налогового законодательства не повлекут за собой рост налоговой нагрузки на бизнес.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что в настоящее время обеспеченные граждане могут получить компенсации за добровольное медицинское страхование и другие налоги, что снижает их налоговую нагрузку.

"Сегодня речь идет о той части населения, которая нуждается в поддержке со стороны государства, и мы обсуждаем разные варианты этой помощи", — сказала Голодец на Гайдаровском форуме.