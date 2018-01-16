Порошенко подписал закон об исключении из обихода термина «инвалид»

16 Янв. 2018 2018-01-16T16:22:51+03:00

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Во вторник, 16 января, президент Украины Петр Порошенко подписал закон, исключающий из украинского законодательства и обихода термина «инвалид».

«Целью закона является продолжение работы, начатой правительством во исполнение указа президента... относительно исключения из законодательства Украины и употребления термина «инвалид» и замены его термином «лицо с инвалидностью», — сообщается на сайте украинского лидера.

Отмечается, что законопроект был принят Верховной радой Украины 19 декабря 2017 года. После вступления в силу этого документа будет внесены изменения в 37 законов Украины, в положениях которых есть термины «инвалид», «ребенок-инвалид» и «инвалид войны». Теперь они будут заменены на словосочетания «лицо с инвалидностью», «ребенок с инвалидностью» и «лицо с инвалидностью в результате войны». При этом подчеркивается, что упор делается на слове «лицо», а не «инвалидность».