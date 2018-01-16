Розыгрыш Суперкубка России -2018 по футболу может пройти в Казахстане или Катаре

16 Янв. 2018 2018-01-16T17:46:14+03:00

Матч может пройти в декабре и в другой стране Фото: Наталия НЕЧАЕВА

В таком случае сроки проведения матча могут перенести на декабрь

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Сроки проведения матча за Суперкубок России - 2018 могут быть изменены. Сама игра может пройти за границей. Об этом сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин, уточнив, что расходы по проведению мероприятия возьмет на себя принимающая сторона.

- Мы можем провести Суперкубок как обычно, перед началом сезона, за неделю до первых матчей, - отметил Прядкин. - Но у нас есть предложения от наших зарубежных партнеров: мы можем провести Суперкубок за границей в декабре. Это поможет популяризовать российский футбол, есть примеры такого сотрудничества.

На данный момент РФПЛ рассматривает предложения от Казахстана и Катара. Окончательное решение вынесут уже в феврале.

Возможно, принимающей стороне придется организовывать чартеры для болельщиков. Но окончательной информации об этом на данный момент нет.