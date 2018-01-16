2018-01-16T17:08:28+03:00
Общество

В Саудовской Аравии впервые за 35 лет публично показали кино

Впервые за долгое время зрителей позвали в кинотеатр, показать решили мультфильмы
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Саудовской Аравии долгое время жители не могли сходить даже в киноВ Саудовской Аравии долгое время жители не могли сходить даже в киноФото: Алексей БУЛАТОВ
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Культурный прорыв на днях произошел в Саудовской Аравии: здесь впервые после 35-летнего запрета разрешили публично продемонстрировать кино жителям страны. Запретили киносеансы еще в 80-х годах прошлого века из-за убеждений религиозных деятелей, назвавших такие кинопоказы рассадником порока.

Начать решили с мультфильмов: зрителям в специально переоборудованных под показ кино залах будут демонстрировать "Капитан Подштанник" и "Эмоджи фильм". Прокат организует Cinema 70.

Уже в марте по стране начнут открываться первые публичные кинотеатры. Лицензии уже начало выдавать профильное ведомство. Так что уже весной зрители смогут посетить настоящие кинозалы. Всего должно открыться около 300 кинотеатров, государственный бюджет от этого только выиграет, эксперты прогнозируют поступления в районе 24 млрд долларов в год.

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