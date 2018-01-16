В Саудовской Аравии впервые за 35 лет публично показали кино

16 Янв. 2018 2018-01-16T17:08:28+03:00

В Саудовской Аравии долгое время жители не могли сходить даже в кино Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впервые за долгое время зрителей позвали в кинотеатр, показать решили мультфильмы

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Культурный прорыв на днях произошел в Саудовской Аравии: здесь впервые после 35-летнего запрета разрешили публично продемонстрировать кино жителям страны. Запретили киносеансы еще в 80-х годах прошлого века из-за убеждений религиозных деятелей, назвавших такие кинопоказы рассадником порока.

Начать решили с мультфильмов: зрителям в специально переоборудованных под показ кино залах будут демонстрировать "Капитан Подштанник" и "Эмоджи фильм". Прокат организует Cinema 70.

Уже в марте по стране начнут открываться первые публичные кинотеатры. Лицензии уже начало выдавать профильное ведомство. Так что уже весной зрители смогут посетить настоящие кинозалы. Всего должно открыться около 300 кинотеатров, государственный бюджет от этого только выиграет, эксперты прогнозируют поступления в районе 24 млрд долларов в год.