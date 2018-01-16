2018-01-16T17:08:40+03:00
Экономика

Силуанов объяснил, с чем связано текущее укрепление рубля

По словам главы Минфина, причиной этого является большой интерес иностранных инвесторов к активам и ценным бумагам РФ
Екатерина БОЛГОВА
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Министр финансов РФ Антон СилуановМинистр финансов РФ Антон СилуановФото: Евгения ГУСЕВА
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Министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил, с чем связано наблюдаемое с начала года укрепление рубля. По его мнению, причиной этого является большой интерес иностранных инвесторов к российским активам и ценным бумагам.

"Сейчас мы видим некоторое укрепление курса, связано это с тем, что в начале года видим большой интерес со стороны иностранных инвесторов к активам, которые выпускают рынки развивающихся стран, в том числе и России", — сказал Силуанов в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что в последнее время заметен серьезный интерес к российским ценным бумагах со стороны зарубежных инвесторов на аукционах.

"Поэтому мы продолжим делать все необходимое, чтобы курс рубля был стабилен, с одной стороны, с другой стороны — мы будем делать все необходимое, чтобы пополнять наши резервы на всякий случай, чтобы "подушка безопасности" России не истощалась", — добавил министр.

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