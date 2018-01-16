В Японии включили тревожные сирены из-за продажи ядовитой рыбы фугу в супермаркете

16 Янв. 2018 2018-01-16T17:44:16+03:00

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В Японии в городе Гамори включили сирены тревоги, обнаружив, что в одном из супермаркетов продавалась рыба фугу, из которой не удалили печень. Употребление такой рыбы в пищу смертельно опасно. Именно об этом и сообщили с помощью сигнализации, информацию объявили и через громкоговоритель, сообщает Би-Би-Си. Всего было продано пять порций рыбы, пока удалось найти и вернуть только три. Власти надеются, что употребить их в пищу покупатели еще не успели.

Рыба фугу деликатес дорогой и чрезвычайно опасный. Готовить блюда из нее могут только сертифицированные повара, но и даже несмотря на это в год в Японии из-за употребления такой пищи умирают люди. Яд содержит печень, игра и кожа рыбы фугу. Одна рыба может убить до 30 человек, антидота к ее яду не существует.