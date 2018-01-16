Британец попал в больницу с разрывом глотки из-за попытки сдержать чихание

16 Янв. 2018 2018-01-16T17:58:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Великобритании травмировал горло во время попытки сдержать чихание. Инцидент произошел в Ливерпуле. На одном из деловых совещаний мужчина захотел чихнуть, но решил сдержать потребность организма, чтобы не нарушить этикет и не смутить коллег и партнеров. Для этого британец плотно зажал рот рукой, чтобы приглушить непристойный, по его мнению, звук.

После инцидента несчастный почувствовал резкую боль в горле и практически лишился возможности разговаривать. С этими симптомами он сам обратился в местную больницу. В результате обследования врачи диагностировали у пострадавшего разрыв части глотки, пишет сайт argumenti.ru.

Сначала медики предположили, что эта травма была получена пациентом в результате какого-то криминального действия, однако тот объяснил, что это произошло по недоразумению.

Врачи оперативно провели необходимую операцию. Сейчас здоровью вежливого англичанина уже ничто не грозит, передает телеканал «360».