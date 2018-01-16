Набиуллина передумала принимать участие в давосском экономическом форуме

16 Янв. 2018 2018-01-16T18:13:58+03:00

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не станет принимать участия в ежегодной сессии Всемирного экономического форума, которая состоится на следующей неделе в швейцарском Давосе. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Причины, по которым глава Центробанка отменила поездку, не уточняются. Предполагалось, что Набиуллина выступит в Давосе на конференции «Конец легких денег» (The end of easy money).

Напомним, участие председателя ЦБ в давосском форуме срывается уже во второй раз. Впервые она должна была выступить на нем в 2016 году, однако в последний момент Набиуллина решила остаться в России из-а нестабильной ситуации на валютном рынке.

В этом году российскую делегацию в Давосе возглавит виц-премьер Аркадий Дворкович, кроме того в ее состав войдут главы Минэкономразвития и Минэнерго Максим Орешкин и Александр Новак, а также министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.