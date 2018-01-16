2018-01-16T18:19:59+03:00
Умные вещи

Приложение на смартфоне помогло раскрыть дело об убийстве

Программа зафиксировала передвижения владельца
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Германии полиция задержала беженца Хуссейна К. по подозрению в изнасиловании и убийстве 19-летней студентки Марии Ладенбургер. При обыске полиция обнаружила у мужчины смартфон и попросила предоставить им доступ к его программам.

Подозреваемый оказался сотрудничать со следствием, и тогда полиции пришлось взламывать телефон. В результате, стражи порядка изучили все данные гаджета и обнаружили, что программа, которая следит за уровнем активности пользователя, зафиксировала два подъема владельца в день убийства Марии.

Полицейские предположили, что эти данные могут свидетельствовать о том, что преступник спустил тело своей жертвы в овраг, выбросил в реку и поднялся обратно. Стражи порядка инсценировали процесс избавления от тела и возвращения преступника обратно на место, при этом гаджет показал аналогичные результаты.

Эти данные со смартфона были предоставлены в суде. Кроме того следствие представила образцы ДНК с места преступления, что помогло доказать виновность Хуссейна, пишет «Ридус».

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