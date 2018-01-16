2018-01-16T18:31:45+03:00
Политика

ЦИК разрешил выдвиженцу от «Народной партии России» начать президентскую кампанию

Комиссия зарегистрировала уполномоченного представителя Ирины Волынец и разрешила открыть специальный избирательный счет
Денис СУХОВ
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ЦИК разрешил выдвиженцу от «Народной партии России» начать президентскую кампаниюЦИК разрешил выдвиженцу от «Народной партии России» начать президентскую кампаниюФото: Михаил ФРОЛОВ
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Центризбирком разрешил выдвиженцу от «Народной партии России» Ирине Волынец открыть специальный избирательный счет и начать президентскую кампанию.

Комиссия постановила зарегистрировать уполномоченного представителя «Народной партии России» и представителя Волынец по финансовым вопросам. Теперь она может приступить к сбору подписей в свою поддержку, а также начать формировать избирательный фонд для финансирования кампании.

При этом ЦИК отказал в регистрации представителей кандидата от «Родной партии» Марины Копенкиной. Отмечается, что Копенкина не уведомила в установленные сроки о проведении съезда по ее выдвижению. Кроме того, на съезде не присутствовало достаточное число членов региональных отделений.

Копенкина стада последним кандидатом, вопрос о выдвижении которого рассмотрели в комиссии. Таким образом, избирательную кампанию перед выборами в марте этого года продолжают 17 претендентов на пост главы государства.

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