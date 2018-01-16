За голову убийцы сербского политика полиция Косово назначила щедрую награду

16 Янв. 2018 2018-01-16T18:56:12+03:00

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Полицейские Косово объявили о награде за информацию об убийце, стрелявшем в сербского политика Оливера Ивановича на ступеньках здания, где находилась его партия.

В правоохранительном ведомстве призвали всех граждан, которые располагают информацией, способной помочь в выяснении местонахождения преступника, поделиться ею и получить вознаграждение в 10 тыс. евро.

Напомним, преступление произошло сегодня утром и вызвало большой резонанс. Преступник стрелял пять раз из автомобиля. Врачи не сумели спасти Ивановича. Президент Сербии назвал произошедшее терактом и вызовом стране в целом. Официально осудил убийство бывшего замминистра по делам Косово и Метохии в сербском правительстве и президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи. Из-за дерзкого преступления пришлось прервать переговоры между Сербией и Косово.