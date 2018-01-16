2018-01-16T18:51:44+03:00
Общество

Басманный суд продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову

Сторона обвинения заявила, что следствие по делу худрука «Гоголь-центра» находится в завершающей стадии
Денис СУХОВ
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Басманный суд продлил домашний арест режиссеру Кириллу СеребренниковуБасманный суд продлил домашний арест режиссеру Кириллу СеребренниковуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Басманный суд Москвы продлил арест худруку «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову, экс-директору «Седьмой студии» Юрию Итину, а также оставил под стражей продюсера Алексея Малобродского. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Комсомольской правды».

В ходе заседания сторона обвинения заявила, что следствие подошло к завершающей стадии, и оснований для отмены ареста фигурантов дела не существует. Более того, были собраны доказательства, что сообщница подсудимых, продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова, до сих пор скрывается от правосудия.

Инстанция также не удовлетворила ходатайство экс-продюсера «Седьмой студии» Малобродского об изменении меры пресечения на домашний арест.

Напомним, Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела обвиняют в организации хищений бюджетных средств, выделенных Минкультом на реализацию проекта «Платформа» в 2011-2014 годах. Режиссеру и худруку «Гоголь-центра» грозит до 10 лет лишения свободы.

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