2018-01-16T19:08:22+03:00
Экономика

Силуанов: Закон о налоговой амнистии позволит списать долги граждан на 41 млрд рублей

Предусмотренные документом меры затронут более 20 млн россиян, отметил глава Минфина
Денис СУХОВ
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. ФОТО Сергей Савостьянов/ТАССМинистр финансов РФ Антон Силуанов. ФОТО Сергей Савостьянов/ТАСС
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Принятый в декабре закон о налоговой амнистии для обычных граждан и индивидуальных предпринимателей позволит списать задолженности на общую сумму 41 млрд рублей. Такую оценку привел глава Минфина Антон Силуанов, выступая на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Этим законом предусмотрено списание налоговой задолженности по имущественным налогам перед нашими гражданами, и такое количество граждан, по оценке налоговой службы, составляет более 20 млн человек. Общий объём задолженности — 41 млрд рублей», - отметил министр финансов.

Напомним, в конце декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговой амнистии, разработанный и принятый по его инициативе. Речь идет о списании задолженностей граждан по имущественным налогам, сформированным до 1 января 2015 года.

Кроме того, в рамках инициативы будут признаны безнадежными к взысканию долги индивидуальных предпринимателей по некоторым налогам и страховым взносам.

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