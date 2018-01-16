В МИДе РФ осудили как "подлый акт" убийство сербского политика Ивановича
МИД России сделал заявление в связи с убийством в Косово сербского политика, экс-министра по делам Косово в Сербии Оливера Ивановича. В документе говорится, что в России осуждают этот "подлый акт", который может спровоцировать террор и рецидив в регионе межэтнического конфликта.
Ведомство присылает коллег из других стран, представителей дипломатических миссий, предпринять все необходимые шаги для сглаживания возможного конфликта. В России рассчитывают, что соответствующие структуры предпримут все необходимые шаги для того, чтобы в самом скором времени найти виновных и справедливо наказать их.
- Мы с прискорбием узнали об убийстве одного из лидеров сербов, проживающих на севере Автономного края Косово.Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким, - говорится в сообщении.
Напомним, Оливер Иванович был убит сегодня утром на пороге здания, где находится его партия.