В МИДе РФ осудили как "подлый акт" убийство сербского политика Ивановича

16 Янв. 2018 2018-01-16T19:41:01+03:00

В ведомстве отметили, что рассчитывают на то, что виновные будут найдены и наказаны в ближайшее время

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МИД России сделал заявление в связи с убийством в Косово сербского политика, экс-министра по делам Косово в Сербии Оливера Ивановича. В документе говорится, что в России осуждают этот "подлый акт", который может спровоцировать террор и рецидив в регионе межэтнического конфликта.

Ведомство присылает коллег из других стран, представителей дипломатических миссий, предпринять все необходимые шаги для сглаживания возможного конфликта. В России рассчитывают, что соответствующие структуры предпримут все необходимые шаги для того, чтобы в самом скором времени найти виновных и справедливо наказать их.

- Мы с прискорбием узнали об убийстве одного из лидеров сербов, проживающих на севере Автономного края Косово.Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким, - говорится в сообщении.

Напомним, Оливер Иванович был убит сегодня утром на пороге здания, где находится его партия.