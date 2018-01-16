СМИ: Новый глава МИД Польши намерен уволить из ведомства выпускников российских вузов
Новый глава МИД Польши Яцек Чапутович намерен уволить из ведомства выпускников российских вузов, в частности дипломатов, окончивших МГИМО.
«Чапутович попрощается со старыми работниками — в основном выпускниками МГИМО — и примет новые кадры. Даже за счет снижения уровня их подготовки», - сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что министерство уже снизило требования по опыту и уровню профессиональных навыков для поступающих на службу дипломатов.
«Чапутович еще на посту замминистра снизил требования по отношению к работникам во время последнего набора на дипломатические и консульские должности», - добавляет радиостанция.
Чапитович заменил на посту главы внешнеполитического ведомства Витольда Ващиковского. Утверждается, что одной из причин отставки последнего стало его нежелание осуществить «радикальные кадровые изменения».