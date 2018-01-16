2018-01-16T20:24:30+03:00
Спорт

Представитель Роналду будет подыскивать футболисту новый клуб

Португальские СМИ сообщают, что президент "Реала" разрешил агенту футболиста искать ему новое место работы
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Роналду может покинуть испанский клубРоналду может покинуть испанский клуб
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Президент "Реала" готов расстаться с форвардом столичной команды. В личной встрече с агентом Роналду он дал добро на поиски нового клуба для футболиста, сообщают португальские СМИ. У португальской звезды истекает срок контакта с испанским клубом, а предложить ему новый на устраивающих Роналду условиях в клубе оказались не готовы. Из-за этого у футболиста с президентом "Реала" Флорентином Пересом возник конфликт.

Теперь мадридцы готовы отпустить "золотого" футболиста и не попросят за него много денег. Напомним, что в контракте прописана сумма отступных - 1 млрд евро.

Последние новости: Роналду может сменить "Реал" на "ПСЖ" или "Манчестер Юнайтед". Кстати, ранее Роналду говорил, что его в приниципе не устраивает ситуация в команде. Сейчас Реал в Ла Лиге находится на 4 месте и отстает от лидирующей Барселоны на 19 очков.

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