2018-01-16T20:42:41+03:00
Общество

Глава Минпроторга: Автомобили семейства «Кортеж» поступят в розничную продажу в 2019 году

Российские премиальные лимузины можно будет приобрести в любой комплектации, включая бронированную
Денис СУХОВ
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Глава Минпроторга: Автомобили семейства «Кортеж» поступят в розничную продажу в 2019 годуГлава Минпроторга: Автомобили семейства «Кортеж» поступят в розничную продажу в 2019 годуФото: производителя
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Российские премиальные автомобили семейства «Кортеж» поступят в розничную продажу в 2019 году и будут доступны покупателям в любой комплектации. Об этом сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров, выступая на полях Гайдаровского форума.

«Начиная со следующего года любой желающий сможет заказать и приобрести любую модификацию, хоть бронированную, хоть в люксовом варианте. Никаких ограничений по продажам не будет», - заявил министр.

Розничная стоимость автомобилей будет начинаться от 6-7 миллионов рублей, добавил Мантуров.

В феврале-марте ФСО получит в эксплуатацию 16 автомобилей семейства, в том числе лимузины, седаны и минивэны в разных комплектациях. Всего в 2018 году планируется изготовить 70 машин для обслуживания первых лиц государства, к 2020 году ежегодный выпуск должен дойти до более 1000 единиц.

Проект «Кортеж» предполагает создание отечественного семейства премиальных автомобилей на единой модульной платформе. Разработку и производство ведут ФГУП «НАМИ» и компания Sollers.

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