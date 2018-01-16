Глава Минпроторга: Автомобили семейства «Кортеж» поступят в розничную продажу в 2019 году
Российские премиальные автомобили семейства «Кортеж» поступят в розничную продажу в 2019 году и будут доступны покупателям в любой комплектации. Об этом сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров, выступая на полях Гайдаровского форума.
«Начиная со следующего года любой желающий сможет заказать и приобрести любую модификацию, хоть бронированную, хоть в люксовом варианте. Никаких ограничений по продажам не будет», - заявил министр.
Розничная стоимость автомобилей будет начинаться от 6-7 миллионов рублей, добавил Мантуров.
В феврале-марте ФСО получит в эксплуатацию 16 автомобилей семейства, в том числе лимузины, седаны и минивэны в разных комплектациях. Всего в 2018 году планируется изготовить 70 машин для обслуживания первых лиц государства, к 2020 году ежегодный выпуск должен дойти до более 1000 единиц.
Проект «Кортеж» предполагает создание отечественного семейства премиальных автомобилей на единой модульной платформе. Разработку и производство ведут ФГУП «НАМИ» и компания Sollers.