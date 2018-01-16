Правительство Андрея Бабиша не получило одобрения от парламента Чехии

16 Янв. 2018 2018-01-16T20:58:15+03:00

Состав кабинета министров не устроил парламентариев, у премьера будет еще одна попытка

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Правительство, которое сформировал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, не получило одобрения парламентариев. Как сообщают чешские СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства, парламент отказался выразить доверие новому составу кабинета министров.

Поддержали правительство только 78 человек из 117, пятеро воздержались. Тем самым нужное количество голосов "за" решение набрано не было.

Сам вопрос о выражении недоверия правительству нынешнего премьера подняли из-за дела, возбужденного в отношении Андрея Бабиша. Его обвинили в присвоении крупной суммы денег. Сам премьер отметил, что готов отказатсья от статуса депутатской неприкосновенности, чтобы ответить на обвинения.

Теперь президент Чехии Милош Земан даст премьеру еще одну возможность сформировать Правительство. За него будет также голосовать парламент и решение должно быть одобрено.

Президентские выборы в Чехии прошли в январе, партия нынешнего премьер-министра Андрея Бабиша АНО победила на парламентских выборах в октябре.