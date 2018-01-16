СМИ: Украинская прокуратура рассмотрит заявление Поклонской в общем порядке

16 Янв. 2018 2018-01-16T21:03:00+03:00

Ранее депутат Госдумы обратилась к главе ГПУ Юрию Луценко с просьбой начать расследование в отношении Петра Порошенко и Арсена Авакова

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Генеральная прокуратура Украины рассмотрит в общем порядке заявление депутата Госдумы Натальи Поклонской, если таковое поступит в ведомство.

«Сейчас никакого письма мы от неё ещё не получали. Как получим — рассмотрим в общем порядке», - рассказал УНН источник в генпрокуратуре.

Ранее Поклонская направила генпрокурору Украины Юрию Луценко письмо с просьбой инициировать расследование против ряда высших украинских должностных лиц, включая президента Петра Порошенко и главу МВД Арсена Авакова.

В своем обращении депутат ГД приводит факты причастности украинских политиков и чиновников к совершению тяжких и особо тяжких преступлений против национальной безопасности страны и ее граждан. В частности, Поклонская обвиняет нынешние власти незалежной в государственной измене, создании незаконных вооруженных формирований и финансировании терроризма.