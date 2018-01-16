2018-01-16T21:50:06+03:00
В мире

СМИ: Спецпрокурор США вызвал для дачи показаний экс-советника Трампа Сивена Бэннона

Бывшего помощника американского президента намерены допросить в рамках расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы 2016 года
Денис СУХОВ
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Экс-советник американского президента по стратегическим вопросам Стивен БэннонЭкс-советник американского президента по стратегическим вопросам Стивен БэннонФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Спецпрокурор США Роберт Мюллер, руководящий расследованием «российского дела», вызвал для дачи показаний в суде Стивена Бэннона - экс-советника американского президента Дональда Трампа.

По данным телеканала Fox News, Бэннону предстоит дать показания перед коллегией присяжных в рамках дела о предполагаемом российском вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года.

Источник телеканала отметил, что Бэннон был вызван в суд еще на прошлой неделе после того, как сотрудники ФБР не смогли вступить с ним в контакт. Во вторник экс-советник президента выступил в Комитете по разведке Палаты представителей США, где также занимаются поисками пресловутого «российского следа».

Напомним, Стивен Бэннон являлся главным стратегическим советником Дональда Трампа вплоть до своей отставки в августе 2017 года.

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