СМИ: Спецпрокурор США вызвал для дачи показаний экс-советника Трампа Сивена Бэннона
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, руководящий расследованием «российского дела», вызвал для дачи показаний в суде Стивена Бэннона - экс-советника американского президента Дональда Трампа.
По данным телеканала Fox News, Бэннону предстоит дать показания перед коллегией присяжных в рамках дела о предполагаемом российском вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года.
Источник телеканала отметил, что Бэннон был вызван в суд еще на прошлой неделе после того, как сотрудники ФБР не смогли вступить с ним в контакт. Во вторник экс-советник президента выступил в Комитете по разведке Палаты представителей США, где также занимаются поисками пресловутого «российского следа».
Напомним, Стивен Бэннон являлся главным стратегическим советником Дональда Трампа вплоть до своей отставки в августе 2017 года.
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