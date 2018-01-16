2018-01-16T22:14:19+03:00
Политика

Выборы-2018: Участие в президентской гонке продолжают 17 кандидатов

Ранее ЦИК завершил рассмотрение заявлений от последних двух претендентов на должность главы государства
Денис СУХОВ
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Выборы-2018: Участие в президентской гонке продолжают 17 кандидатовВыборы-2018: Участие в президентской гонке продолжают 17 кандидатовФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В настоящее время избирательную кампанию перед президентскими выборами в марте этого года продолжают 17 кандидатов, в том числе двое самовыдвиженцев. Во вторник Центрибирком закончил рассмотрение от претендентов на пост главы государства.

«Мы закончили процедуру рассмотрения представленных документов, больше не может никого быть. По суду если только кто-то будет восстановлен, но я заявлений новых (в суд) не вижу», - сообщил журналистам зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Период выдвижения кандидатов-самовыдвиженцев закончился 7 января, претендентов от партий — 12 января.

Сегодня ЦИК принял решение по заявкам двух последних претендентов. Баллотирующейся от «Народной партии России» Ирине Волынец разрешили начать сбор подписей, а выдвиженцу от «Родной партии» Марине Копейкиной было отказано.

Выдвиженцы от парламентских фракций ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Павел Грудинин освобождены от сбора подписей и завершили процедуру регистрации в качестве кандидатов.

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