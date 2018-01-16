Трамп пожелал, чтобы мигранты приезжали в США «отовсюду»

16 Янв. 2018 2018-01-16T22:40:36+03:00

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Президент США Дональд Трампа пожелал, чтобы мигранты приезжали в США «отовсюду». Соответствующее заявление американский лидер сделал после встречи с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым в Вашингтоне.

«Я хочу, чтобы они приезжали отовсюду», - сказал Трамп, отвечая на просьбу журналистов назвать страны, миграцию из которых он приветствует.

Ранее СМИ сообщили, что в ходе совещания в Конгрессе США по вопросам миграции, Трамп назвал страны третьего мира «грязными дырами», имея в виду в первую очередь Гаити, Сальвадор и ряд африканских государств. Высказывание президента послужило поводом для резкой критики со стороны его политических оппонентов.

Позже Трамп заявил, что действительно позволил себе грубо выразиться в отношении ряда стран, однако это звучало не так жестко, как предложенные в ходе совещания меры против миграци.