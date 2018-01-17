2018-01-17T00:26:48+03:00
Политика

«ВКонтакте» и «Яндекс» после запрета остались на Украине популярными ресурсами

В республике существенно сократилось общее число пользователей интернета
Юлия ДИВЕЕВА
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ВКонтакте остается популярной соцсетью на УкраинеВКонтакте остается популярной соцсетью на УкраинеФото: Анастасия Осипова
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Российские ресурсы "ВКонтакте" и "Яндекс" остаются одними из самых популярных ресурсов на Украине, несмотря на запрет на них в стране. Об этом свидетельствуют данные Интернет-ассоциации Украины.

По из данным, в первой пятерке списка самых посещаемых доменов на Украине за декабрь 2017 года ассоциация назвала Google, Youtube, Facebook, "ВКонтакте" и "Яндекс". В десятке также находится сайт "Одноклассники" и ресурс Mail.ru, передает ТАСС

Также ассоциация отметила "заметное снижение абсолютного числа регулярных пользователей на Украине" - с 21,6 млн в середине 2017 года до 21,0 млн по итогам 2017 года. Аналитики связывают это уменьшением общего числа постоянных жителей Украины, главным образом за счет миграции за рубеж населения в возрасте 18-45 лет.

Напомним, 16 мая 2017 года Украина объявила о расширении экономических санкций против российских компаний, под которые попали ряд российских СМИ и IT-компаний, в том числе "Яндекс" и все его сервисы, Mail.ru Group и входящие в нее соцсети.

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