2018-01-17T03:28:50+03:00
Политика

Назарбаев: Отношения между Россией и США «ушли на ноль»

Президент Казахстана призвал Москву, Вашингтон и Пекин объединиться для решения ядерной проблемы КНДР
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Казахстана Нурсултан НазарбаевПрезидент Казахстана Нурсултан НазарбаевФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Ухудшение отношений между Россией и США вызывает беспокойство. Об этом заявил президе6нт Казахстана Нурсултан Назарбаев, который сейчас находится с визитом в Вашингтоне.

«Нас, соседей, беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль между Соединенными Штатами и Россией», — заявил Назарбаев в ходе совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом.

Он отметил, что проблему ракетно-ядерной программы КНДР можно разрешить лишь совместными усилиями Вашингтона, Москвы и Пекина. Назарбаев напомнил, что в свое время его страна отказалась ядерного арсенала, четвертого в мире по объему, и призвал КНДР последовать примеру Казахстана деле денуклеаризации, передает ТАСС.

"У нас есть моральное право предлагать ядерным странам поступить, как мы: так мы делали с Ираном, и так я сейчас разговариваю с Северной Кореей", - сказал он.

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