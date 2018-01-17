Сербский политик обвинил в убийстве Ивановича западные спецслужбы

17 Янв. 2018 2018-01-17T01:39:19+03:00

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Западные службы организовали убийство сербского политика Оливера Ивановича. Такое мнение высказал лидер Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель

По его мнению, так Запад собирается, используя давление пропаганды, начать новую атаку на Сербию.

"Я думаю, что фигура Ивановича была специально выбрана и специально принесена в жертву. Думаю,.. опасаюсь новых ударов по Республике Сербской", - заявил Шешель.

Он назвал убийство Ивановича странным, поскольку он был председателем незначительной прозападной партии и отстаивал прозападные взгляды. Три года назад его "начали арестовывать, судить, отпускать, опять арестовывать", передает ТАСС.

"Никто не мог аргументировано объяснить, что было целью его судебного преследования. Потом ему подожгли автомобиль, а сегодня его убили. Я думаю, что на самом деле это начало новой американской инициативы на Балканах, о которой было объявлено два месяца назад", - заявил политик.

Ивановича застрелили у входа в зданиесобственной партии в Косовска-Митровице.