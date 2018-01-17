Более 40 машин столкнулись из-за снегопада в Чехии

17 Янв. 2018 2018-01-17T02:27:19+03:00

В результате аварии 10 человек получили легкие травмы и средней тяжести

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Массовое ДТП с участием более сорока автомобилей произошло на юге Чехии. Об этом сообщил представитель полиции Южно-Моравского края Петр Замечник.

По его словам, есть пострадавшие – около 10 человек получили травмы, в основном легкие. Лишь у одного ранения средней тяжести.

Машины столкнулись из-за сильного снегопада на 99-м километре скоростной магистрали Прага-Братислава. Движение на этом участке в обоих направлениях было временно заблокировано. Водителям пришлось искать объездные пути по местным автодорогам.

«Среди попавших в аварию машин много грузовиков, пожарные помогают дорожным рабочим с их подъемом из кюветов, на это уйдет, вероятно, вся ночь", — сказал Замечник.

В полиции считают, что ДТП произошло из-за превышения скорости некоторыми водителями, которые проигнорировали погодные условия – плохую видимость, гололед, передает РИА Новости.

Синоптики обещают, что морозу до минус двух днем и обильные осадки сохранятся в стране до конца этой недели.