2018-01-17T02:54:40+03:00
Политика

Пушков назвал цель новых санкций США в отношении России

Российский сенатор считает, что новая администрация продолжает политику, начатую при президенте Бараке Обаме
Юлия ДИВЕЕВА
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Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей ПушковЧлен Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вашингтон хочет придать противостоянию между Россией и США необратимый характер. Такое мнение высказал председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации, сенатор Алексей Пушков.

Он уверен, что новая администрация продолжает политику, начатую при бывшем президенте США Бараке Обаме.

"Что бы ни говорил Хантсман, цель новых санкций США — придать конфронтации с Россией необратимый характер. Первый поспешный наскок Обамы переводят в политику долгой осады", — написал сенатор в микроблоге в Twitter.

Твит Алексея Пушкова Фото: СОЦСЕТИ

Твит Алексея ПушковаФото: СОЦСЕТИ

Ранее посол США в России Джон Хантсман сообщил, что доклад американской администрации о новых санкциях против россиян будет составлен к 29 января. Он не стал уточнять, сколько именно россиян попадет под его действие. При этом дипломат подчеркнул, что авторы доклада стремятся учитывают то, "как новые санкции отразятся на российско-американских отношениях не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе".

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