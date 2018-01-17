2018-01-17T03:46:58+03:00
Общество

Роспотребнадзор предупредил о вспышке опасного для младенцев вируса в Финляндии

Больше всего заболеваний зарегистрировано в Хельсинки
Юлия ДИВЕЕВА
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В Финляндии вспышка респираторно-синцитальной инфекцииВ Финляндии вспышка респираторно-синцитальной инфекции
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Финские медики бьют тревогу из-за растущей вспышки респираторно-синцитиального вируса человека (HRSV). Об этом сообщает Роспотребнадзор РФ со ссылкой на данные Национального института здоровья и благополучия Финлянди.

Только в первую неделю января 2018 года было зафиксировано более 500 случаев заболевания. В детскую больницу Хельсинки поступили 15 детей в возрасте до года. Именно в столице отмечена основная вспышка HRSV, однако сигналы о росте заболевания приходят из больниц по всей стране.

«Сезонный рост заболеваемости HRSV в Финляндии наблюдается ежегодно, однако в последние годы усиливается её интенсивность», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ведомтсво просит граждан учитывать эту информацию при планировании поездок. Респираторно-синцитальная инфекция (РС-инфекция) – вызывает заболевания нижних дыхательных путей, в основном у младенцев и маленьких детей. Вирус передается воздушно-капельным путем.

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