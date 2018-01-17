Канцлер Австрии поддержал идею постепенного снятия санкций с России

17 Янв. 2018 2018-01-17T04:42:15+03:00

Себастьян Курц считает, что необходимо создавать стимулы для прогресса по минским соглашениям

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Европейскому Союзу следует постепенно отменять антироссийские санкции при прогрессе в минском процессе. Такое мнение высказал канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Европейский союз должен настаивать на прогрессе в украинском конфликте, в реализации минских договоренностей. Если прогресс будет, то будет желательно отменять санкции шаг за шагом, чтобы, как предложил в свое время Франк-Вальтер Штайнмайер, будучи на посту главы МИД, создавать стимулы для дальнейшего прогресса", - цитирует ТАСС его интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Глава австрийского правительства отметил, что мир в Европе надолго возможен лишь с Россией в качестве партнера, а не оппонента. При этом он признал, что ЕС нельзя "закрывать глаза на нарушение международного права".

Напомним, Курц стал главой кабмина в декабре прошлого года. Его Консервативная Австрийская народная партия и правая Австрийская партия свободы под руководством Хайнца-Кристиана Штраха сформировали коалиционное правительство.