Назарбаев пригласил Трампа в Казахстан
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который находится в США с официальным визитом, пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа побывать в Казахстане. Об этом сообщает Белый дом по итогам встречи глав двух государств.
По данным пресс-службы, Трамп и Назарбаев договорились об усилении стратегического партнерства между США и Казахстаном в ряде сфер.
"Лидеры договорились укрепить сотрудничество по политическим вопросам и вопросам безопасности, торговле и инвестициям, а также отношения между людьми на регулярных совещаниях высокого уровня в рамках Диалога расширенного стратегического партнерства", - цитирует ТАСС сообщение Белого дома.
Также в коммюнике говорится, что президенты США и Казахстана условились добиваться мирного урегулирования конфликта в Афганистане, а также продвигать меры, способствующие более активному политическому и экономическому сотрудничеству в регионе".