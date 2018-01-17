2018-01-17T06:02:52+03:00
Политика

Назарбаев пригласил Трампа в Казахстан

Президенты Казахстана и США договорились укреплять сотрудничество между странами
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд Трамп и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на пресс-конференции по итогам своей встречиПрезидент США Дональд Трамп и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на пресс-конференции по итогам своей встречиФото: REUTERS
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который находится в США с официальным визитом, пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа побывать в Казахстане. Об этом сообщает Белый дом по итогам встречи глав двух государств.

По данным пресс-службы, Трамп и Назарбаев договорились об усилении стратегического партнерства между США и Казахстаном в ряде сфер.

"Лидеры договорились укрепить сотрудничество по политическим вопросам и вопросам безопасности, торговле и инвестициям, а также отношения между людьми на регулярных совещаниях высокого уровня в рамках Диалога расширенного стратегического партнерства", - цитирует ТАСС сообщение Белого дома.

Также в коммюнике говорится, что президенты США и Казахстана условились добиваться мирного урегулирования конфликта в Афганистане, а также продвигать меры, способствующие более активному политическому и экономическому сотрудничеству в регионе".

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