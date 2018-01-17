В Косово назвали неприемлемым участие Сербии в расследовании убийства Ивановича

17 Янв. 2018 2018-01-17T06:22:19+03:00

Люди собираются, чтобы почтить память Оливера Ивановича перед его домом в Косовской Митровице Фото: REUTERS

Приштина не получала запрос от Белграда на участие в следствии по делу о гибели лидера косовских сербов

Изменить размер текста: A A

Власти Косово исключают возможность участия сербской стороны в расследовании убийства политика Оливера Ивановича. Об этом заявил министр юстиции Косово Абелард Тахири.

Он отметил, что следствие приветствует любую помощь в расследовании и информацию от косовских граждан, но участие Сербии неприемлемо.

"Это дело только институтов Косово", — подчеркнул Тахири.

По его словам, Приштина не получала от Белграда запроса на участие в расследовании убийства политика. Хотя ранее президент Сербии Александр Вучич назвал произошедшее терактом и потребовал участия сербских правоохранителей в расследовании преступления, передает ТАСС.

Во вторник Ивановича застрелили у входа в здание собственной партии в городе Косовска-Митровице. Из проезжавшей мимо машины стреляли не менеепяти раз. Бывший заместитель министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии и один из лидеров косовских сербов скончался на месте.