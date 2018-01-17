2018-01-17T06:45:50+03:00
В мире

Двух капитанов военных кораблей в США будут судить за гибель 17 моряков

Командирам экипажей предъявлены обвинения в халатности, повлекшей жертвы
Юлия ДИВЕЕВА
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В США капитаны двух военных кораблей предстанут перед судом. Фото: ВМС СШАВ США капитаны двух военных кораблей предстанут перед судом. Фото: ВМС США
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В США будут судить капитанов двух военных кораблей, повинных в гибели 17 американских моряков. Как сообщается на сайте ВМС США, офицерам предъявлены обвинения в халатности, повлекшей жертвы, невыполнении служебных обязанностей и создании угрозы для корабля

Речь идет о командирах экипажей эсминцев Fitzgerald и John McCain. Первый столкнулся в июне 2017 года контейнеровозом, следовавшим под флагом Филиппин. ЧП произошло в 20 км от мыса Иродзаки на юге японского полуострова Идзу. Погибли семь моряков.

В августе того же года ракетный эсминец John McCain находился в районе Малаккского пролива недалеко от Сингапура и столкнулся с торговым судном Alnic MC. В результате аварии погибли 10 американских моряков, передает ТАСС.

Эти инциденты спровоцировали в сентябре 2017 года отставку командующего Тихоокеанским флотом ВМС США адмирала Скотта Свифта.

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