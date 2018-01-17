Двух капитанов военных кораблей в США будут судить за гибель 17 моряков
В США будут судить капитанов двух военных кораблей, повинных в гибели 17 американских моряков. Как сообщается на сайте ВМС США, офицерам предъявлены обвинения в халатности, повлекшей жертвы, невыполнении служебных обязанностей и создании угрозы для корабля
Речь идет о командирах экипажей эсминцев Fitzgerald и John McCain. Первый столкнулся в июне 2017 года контейнеровозом, следовавшим под флагом Филиппин. ЧП произошло в 20 км от мыса Иродзаки на юге японского полуострова Идзу. Погибли семь моряков.
В августе того же года ракетный эсминец John McCain находился в районе Малаккского пролива недалеко от Сингапура и столкнулся с торговым судном Alnic MC. В результате аварии погибли 10 американских моряков, передает ТАСС.
Эти инциденты спровоцировали в сентябре 2017 года отставку командующего Тихоокеанским флотом ВМС США адмирала Скотта Свифта.