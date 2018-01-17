2018-01-17T07:17:45+03:00
В мире

Казахстан закупил американскую продукцию и услуги на сумму $2,5 млрд

Всего было подписано более двух десятков соглашений о сотрудничестве в разных сферах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Вашингтоне Назарбаев встретился в президентом США Дональдом ТрампомВ Вашингтоне Назарбаев встретился в президентом США Дональдом ТрампомФото: REUTERS
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Казахстан закупил у американцев продукцию и услуги общей стоимостью более 2,5 млрд долларов. Соответствующие соглашения были подписаны в ходе визита главы государства Нурсултана Назарбаева в Вашингтон. Такое заявление сделали в пресс-службе Госдепартамента.

"Было подписано множество контрактов и документов, включая новые соглашения между Boeing Company, GE Transportation, GE Digital, Chevron, Air Astana, KazTemirZholy, SCAT Airlines и фондом национального благосостояния"Самрук-Казына", - цитирует ТАСС сообщение.

Между тем, всего было подписано более двух десятков договоров о торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве. Прежде всего, это касается сфер авиации, космоса, нефтехимической и сельскохозяйственной отрасли, а также проектов в области инфраструктурного развития на сумму около 7 млрд долларов.

Особо подчеркивается, что США и Казахстан продолжат сотрудничать в рамках Всемирной торговой организации и развивать отношения в этой сфере.

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