Анастасия Павлюченкова проиграла Бондаренко в первом круге Australian Open

17 Янв. 2018 2018-01-17T07:20:53+03:00

Россиянка Павлюченкова проиграла первый матч на турнире и завершила выступления. Фото: REUTERS

Поединок на корте в Мельбурне продолжался два сета

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В Мельбурне в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису россиянки понесли потери. Анастасия Павлюченкова, которая была посеяна под 15 номером на этих соревнованиях, в двух партиях проиграла украинке Екатерине Бондаренко.

Встреча продолжалась две партии и завершилась поражением россиянки со счетом 2:6, 3:6. Игра длилась 1 час и 15 минут.

26-летняя Павлюченкова уже в 10-й раз играла в Австралии. Высшим ее достижением стал выход в четвертьфинал прошлогодних соревнований, где она уступила Винус Уильямс в двух сетах. Следующий соперник украинской теннисистки определится по итогам встречи Кирстен Флипкенс (Бельгия) - Магдалена Рыбарикова (Словакия).

Завершится Открытый чемпионат Австралии 29 января.