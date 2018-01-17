Австралия пожаловалась на Канаду в ВТО за «дискриминацию импортного вина»

17 Янв. 2018 2018-01-17T07:34:34+03:00

По правилам, в канадских супермаркетах импортные вина должны продаваться в спецотделах

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Правила продаж импортного вина в Канаде ущемляют права импортных производителей. С такой жалобой Австралия обратилась во Всемирную Торговую Организацию (ВТО).

Австралийские виноделы заявили, что оскорблены «протекционистскими» мерами, которые предпринимаются в Канаде по отношению к винной продукции.

«Пошлины и налоги на вино, применяемые на федеральном и провинциальном уровнях, могут проявлять дискриминацию, прямо или косвенно, по отношению к импортному вину» — цитирует телеканал SBS жалобу.

Например, заграничные вина там в супермаркетах могут продаваться только в специализированных отделах, с отдельными полками и кассовыми аппаратами.Продукция канадских виноделов же стоит в общих рядах среди продуктовых полок. И австралийцы сетуют, что канадские супермаркеты не создают отделов для импортного алкоголя из-за обременительных требований.

Австралийская федерация виноделов приветствовала действия правительства против Канады. Страна продает канадцам вина почти на 200 миллионов долларов.