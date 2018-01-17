2018-01-17T07:35:54+03:00
Происшествия

При крушении военного вертолета в Колумбии погибли десять человек

Из них восемь военнослужащих и двое гражданских
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вертолет Ми-17 перевозил военную группу из десяти человекВертолет Ми-17 перевозил военную группу из десяти человекФото: REUTERS
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В результате крушения военного вертолета в Колумбии погибли все десять человек, находившиеся в момент аварии на борту. Такое заявление сделал командующий вооружёнными силами страны Рикардо Гомес Ньето.

"Нам очень больно сообщать об этом. К настоящему моменту известно о гибели десяти человек. Вся наша поддержка в этот трудный момент — с родными и друзьями (погибших)", — написал он на своей странице в Twitter.

Известно, что данный вертолет Ми-17 с номерами EJC 3380 был частью группы авиации сухопутных сил по обеспечению топливом. Он осуществлял проверку заправок с целью повышения готовности немедленного перехода к военным действиям.

По данным сухопутных сил Колумбии, в день падения вертолет осуществлял перелет между Каукасией и Сеговией. Крушение произошло недалеко от пункта назначения в департаменте Антиокия. В момент аварии на борту находилась группа из восьми военнослужащих и двух гражданских лиц.

На месте ЧП работают спасатели и медики. Причины падения вертолета выясняются.

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