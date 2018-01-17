2018-01-17T07:44:26+03:00
Спорт

Чемпионат России по футболу занимает 6 место в Европе по уровню зарплат

Средняя зарплатная ведомость одной команды Премьер-Лиги - более 30 миллионов евро
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Кокорин играет в питерском "Зените".Александр Кокорин играет в питерском "Зените".Фото: Александр ГЛУЗ
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Эксперты из УЕФА подсчитали средний уровень заработной платы в европейских клубах в 2017 году. И оказалось, что в Российской Премьер-лиге - шестой показатель на континенте. Выше нашего турнира - только ведущая пятерка стран.

Лидером является чемпионат Англии по футболу - 153,9 миллиона евро в год составляет зарплатная ведомость одной команды Премьер-Лиги. Это в два раза больше, чем в Германии - 75,3 миллиона. Третья строчка у Испании (73,5 млн), далее идут Италия (68,2) и Франция с 51 миллионами евро зарплаты в год на один клуб.

В чемпионате России по футболу, который оказался на шестом месте в рейтинге, в среднем одна команда Премьер-Лиги тратит 31,3 миллиона евро в год на зарплаты. При этом, по сравнению с 2016 годом у России снижение на 3%. Падение зарплат наблюдается еще в четырех чемпионатах - Грузии, Македонии, Уэльсе, Казахстане, сообщает ТАСС.

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