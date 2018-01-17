2018-01-17T08:20:01+03:00
В мире

Тиллерсон рассказал об условии ужесточения санкций против КНДР

По словам госсекретаря, основной целью давления на Пхеньян является проведение переговоров по денуклеаризации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Госсекретарь США Рекс ТиллерсонГоссекретарь США Рекс ТиллерсонФото: REUTERS
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Основным условием очередного ужесточения санкций в отношении КНДР является проведение новых провокаций. Такое заявление сделал госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе пресс-конференции по итогам встречи в Ванкувере, где обсуждался кризис Корейского полуострова.

"Наши дипломаты в Нью-ЙоркеООН) продолжат выступать за более жесткие санкции против КНДР, если будут последующие провокации", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что целью такой кампании по оказанию давления на Пхеньян все же является подталкивание северокорейцев к обсуждению денуклеаризации полуострова.

Напомним, ранее госсекретарь в очередной раз напомнил о том, что международное сообщество никогда не признает КНДР ядерной державой. Между тем, она напомнил, что американцы не собираются соглашаться и с российско-китайским планом, который приравнивает военные учения американцев у берегов Южной Кореи к действиям Пхеньяна.

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