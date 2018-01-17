2018-01-17T09:17:47+03:00
Экономика

Роспотребнадзор откроет горячую линию по вопросу обращения новых купюр

В ведомстве отметили, что отказ продавца в приеме банкнот номиналом 200 и 2000 рублей должен рассматриваться как противоправное действие
Екатерина БОЛГОВА
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Роспотребнадзор запустит горячую линию по вопросу приему купюр номиналом 200 и 2000 рублейРоспотребнадзор запустит горячую линию по вопросу приему купюр номиналом 200 и 2000 рублейФото: REUTERS
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В четверг, 18 января, Роспотребнадзор запустит всероссийскую горячую линию по вопросу приема новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей.

"Специалисты Роспотребнадзора и эксперты центров по консультированию потребителей проконсультируют граждан по обращению купюр 2000 и 200 рублей, приему ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой", - сообщается в заявлении ведомства.

Отмечается, что горячая линия будет открыта с 18 по 25 января 2018 года.

Роспотребнадзор подчеркивает, что отказ продавца любой торговой точки в приеме новых купюр, обладающих всеми установленными признаками платежеспособности, должен рассматриваться как противоправное действие. В таком случае может грозить штраф до 50 тысяч рублей.

Напомним, 12 октября 2017 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина представила на пресс-конференции новые банкноты. На 200-рублевке изображены памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический в Севастополе, а на купюре в 2000 рублей — символы Владивостока.

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