В Финляндии началось досрочное голосование на выборах президента
Досрочное голосование на выборах президента Финляндии стартовало в среду, 17 января. Такое заявление сделали в министерстве юстиции.
Уточняется, что процедура продлится до 23 января, а основной день голосования состоится уже 28 января.
Сейчас свою работу начали избирательные участки, расположенные в библиотеках, торговых центрах, мэриях и зданиях дипломатической миссии Финляндии в других странах.
Граждане могут отдать свой голос за любого из восьми кандидатов, выдвинутых партиями и движениями. Право сделать такой выбор есть у 4,5 млн человек из более чем 5,5 млн жителей республики.
Согласно проведенному в начале января опросу, больше всего общественной поддержки в этой избирательной гонке получает действующий президент Финляндии Саули Ниинистё. За три недели до основных выборов желание проголосовать за него высказали 72% респондентов.