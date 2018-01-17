В Финляндии началось досрочное голосование на выборах президента

17 Янв. 2018 2018-01-17T09:29:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Досрочное голосование на выборах президента Финляндии стартовало в среду, 17 января. Такое заявление сделали в министерстве юстиции.

Уточняется, что процедура продлится до 23 января, а основной день голосования состоится уже 28 января.

Сейчас свою работу начали избирательные участки, расположенные в библиотеках, торговых центрах, мэриях и зданиях дипломатической миссии Финляндии в других странах.

Граждане могут отдать свой голос за любого из восьми кандидатов, выдвинутых партиями и движениями. Право сделать такой выбор есть у 4,5 млн человек из более чем 5,5 млн жителей республики.

Согласно проведенному в начале января опросу, больше всего общественной поддержки в этой избирательной гонке получает действующий президент Финляндии Саули Ниинистё. За три недели до основных выборов желание проголосовать за него высказали 72% респондентов.