Компания Nestle продает итальянской Ferrero кондитерскую фабрику в США

17 Янв. 2018 2018-01-17T09:58:13+03:00

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Одна из крупнейших в мире компаний по производству продуктов питания Nestle продает свою кондитерскую фабрику в США итальянскому производителю Ferrero.

Как сообщает информационное агентство Reuters, сумма сделки составит 2,8 млрд долларов.

Ранее агентство Bloomberg передало о планах Nestle продать фабрику в США. Отмечалось, что корпорация планировала получить за нее от 1 млрд до 3 млрд долларов в первом квартале текущего года.

Как заявила пресс-служба Nestle в ответ на запросы агентства, компания довольная своими объемами в США, но решила продать предприятие в рамках формирования новой стратегии развития бизнеса. В июне прошлого года корпорация объявила о готовности продать фабрику, выпускающую шоколадные батончики Butterfinger и Baby Ruth. Через месяц сообщалось, что возможностью заинтересовались конкуренты. По данным СМИ, одним из покупателей могла стать компания Hershey.