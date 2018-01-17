В конгрессе США рассказали об активной подготовке военных к войне с Северной Кореей
Американские военные активно готовятся к боевым действиям против Северной Кореи. Об этом сообщил руководитель Комитета по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США Мэк Торнберри.
"Администрация очень серьезно рассматривает вопрос о том, какие возможности могут быть вовлечены в военные меры, когда их надо будет принять против Кореи", - сказал конгрессмен журналистам.
По его словам, ведется "очень серьезная подготовка" военных к боевым действиям.
"Если мы собираемся попросить наших мужчин и женщин пожертвовать своими жизнями во имя страны, мы должны обеспечить их не только лучшим оружием и снаряжением, но и организовать для них самую лучшую в стране подготовку", - отметил Торнберри
При этом глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что ситуация на Корейском полуострове успокаивается.
"Сейчас приложение усилий четко перешло в сферу дипломатии. Именно там мы и работаем", - сказал Мэттис. При этом он допустил вероятность силового решения северокорейского вопроса, передает "Интерфакс".