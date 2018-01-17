2018-01-17T10:44:15+03:00
В мире

В конгрессе США рассказали об активной подготовке военных к войне с Северной Кореей

Министр обороны США Джеймс Мэттис ранее сообщил, что обстановка на Корейском полуострове успокаивается
Екатерина БОЛГОВА
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В конгрессе США заявили об активной подготовке военных к войне с КНДРВ конгрессе США заявили об активной подготовке военных к войне с КНДРФото: REUTERS
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Американские военные активно готовятся к боевым действиям против Северной Кореи. Об этом сообщил руководитель Комитета по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США Мэк Торнберри.

"Администрация очень серьезно рассматривает вопрос о том, какие возможности могут быть вовлечены в военные меры, когда их надо будет принять против Кореи", - сказал конгрессмен журналистам.

По его словам, ведется "очень серьезная подготовка" военных к боевым действиям.

"Если мы собираемся попросить наших мужчин и женщин пожертвовать своими жизнями во имя страны, мы должны обеспечить их не только лучшим оружием и снаряжением, но и организовать для них самую лучшую в стране подготовку", - отметил Торнберри

При этом глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что ситуация на Корейском полуострове успокаивается.

"Сейчас приложение усилий четко перешло в сферу дипломатии. Именно там мы и работаем", - сказал Мэттис. При этом он допустил вероятность силового решения северокорейского вопроса, передает "Интерфакс".

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